Plastik Üretimi Küresel Isınmayı Hızlandırıyor: Geri Dönüşüm Çözüm Olacak mı?

Plastikler Çevreyi ve Sağlığı Tehdit Ediyor

Günümüzde tek kullanımlık plastik ürünlerin yaklaşık %98'inin fosil yakıt ve benzeri ham maddelerden üretildiği düşünülürse, bu durumun küresel ısınmayı hızlandırıcı etkisi daha da belirginleşiyor. Uzmanlar, plastik üretimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının 2040 yılı itibarıyla toplam emisyonların %5'ini oluşturacağını öngörüyor. Türkiye, Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm oranını %11'den %35'e çıkardı.

Plastik Kullanımının Artışı Üzerine Veri

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) verilerine göre, dünyada her dakika bir milyon plastik şişe satın alınıyor ve yılda 5 trilyon plastik poşet kullanılıyor. Plastik üretimi, 1970'lerden bu yana diğer materyallerden daha hızlı bir artış gösterirken, 2050 yılı itibarıyla global plastik üretiminin 1,1 milyar tona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Tüm plastiklerin yaklaşık %36'sı gıda ve içecek kapları için kullanılan ambalajlarda yer alıyor. Ancak, bu ürünlerin yaklaşık %85'i çöplüklere gönderiliyor veya geri dönüşüme uğramadan atık haline geliyor.

Plastik Atıkların Çevresel Etkisi

Her yıl milyonlarca ton plastik atık geri dönüştürülemiyor ve okyanuslarda 75 milyon ile 199 milyon ton arasında plastik bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalara göre, su ekosistemlerine karışan plastik miktarının 2040 yılına kadar yıllık 23 milyon ile 37 milyon ton arasında bir artış göstermesi bekleniyor.

Uzman Görüşü: Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, plastiğin petrokimyasal bir ürün olduğunu belirtiyor ve 1950'lerden beri kullanımında büyük bir artış gözlemlendiğini ifade ediyor. Türkiye’de 2022’de yaklaşık 10 milyon ton plastik üretimi yapılırken, bu rakamın yalnızca yüzde 10'unun geri dönüşüme kazandırıldığı kaydediliyor.

Deveci, "Sıfır Atık uygulamaları ve depozito iade sistemi, plastiğin geri dönüşümünde büyük önem taşıyor. Avrupa'nın geri dönüşüm zorunluluğu da bu alanda atılacak önemli adımlardan biri" diyor.

Geri Dönüşümde Mevcut Durum ve Gelecek Hedefleri

Türkiye, geri dönüşüm oranını 2030 yılına kadar %60'a çıkarmayı hedefliyor. Deveci, kaynağında ayrıştırmanın önemini vurgulayarak, çöplerin doğru ayrılmış olması durumunda geri dönüşüm süreçlerinin daha verimli olacağını belirtiyor. Ancak, plastik kullanımı üzerindeki mevcut koşullar ve artış, çevresel krizlerle karşı karşıya kalmamıza yol açabilir.

"Plastik yaşamımızın her yerinde yer alıyor. Bu, turizmin de zarar görmesine neden olacak" diyen Deveci, plastiklerin yol açtığı sorunların büyümesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğimizi ifade ediyor.