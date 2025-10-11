Plastiksiz Festival'de Mimarlık, Sanat ve Tasarımın Yeşil Dönüşümü Tartışıldı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Plastic-Free Festival (Plastiksiz Festival) kapsamında düzenlenen panelde, mimarlık, sanat ve tasarımın doğa, insan ve gelecek nesillerle daha adil ve sürdürülebilir bir ilişki kurulmasını sağlayacak dönüşümdeki rolü ele alındı.

Festival, The Purest Solutions Academy, Etki Çemberleri Vakfı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Küresel Çevre Fonu&Küçük Destek Programı (GEF&SGP) işbirliğiyle Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin tek plastiksiz festivali olarak nitelendirilen etkinlikte ziyaretçiler sürdürülebilir markalarla tanışma ve farklı disiplinlerden uzmanlarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Panel: "Sanat ve mimarlığın yaratıcı diliyle doğayı nasıl onarabilir, tüketim kültürüne nasıl meydan okuyabiliriz?: Mavi ve Yeşille Yeniden Çizmek"

Panelin moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri muhabiri Biriz Özbakır üstlendi. Konuşmacılar arasında akademisyen ve sosyal girişimci Prof. Dr. Itır Erhart, mimar Özgül Öztürk, mimar ve sanatçı Feyza Yeniay ile Studio Blai'nin kurucu ortağı ve mimar Aysel Abasova yer aldı.

Prof. Dr. Itır Erhart, Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak çevre sorunları etrafında farklı disiplinleri bir araya getirerek dayanışma ve çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Erhart sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu festivalde plastiksiz bir etkinliğin mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Organizasyonlar, festivaller, sergiler söz konusu olduğunda 'mümkün değil, bunun alternatifi yok' gibi tepkiler alabiliyorsunuz. Biz burada plastik meselesini dert edinmiş ve alternatifini düşünen insanların bir arada olduğu ve plastiğin kullanılmadığı bir festival yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz."

Özgül Öztürk, sürdürülebilir mimarlığın yalnızca malzeme ve enerji verimliliğiyle sınırlı olmadığını; ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları içeren bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. Öztürk, "İnşaat sektörü çok kötü bir lokomotif. Tüm ürünlerin baştan sona üretimi, yaşam döngüsü, o üretim için harcanan enerji ya da taşınması için harcanan fosil yakıt düşünüldüğünde, korkunç. O yüzden ekonomik kısmına gelirsek, ekolojik boyutta karbon ayak izini azaltalım, ekonomik boyutta yerel üretimi, adil üretimi, yerel malzemeleri tercih edelim." ifadelerini kullandı.

Feyza Yeniay, sürdürülebilir tasarımın başlangıcında arazinin güneş alma, hava akımı ve iklim gibi doğal özelliklerinin dikkate alınmasının temel olduğunu belirtti. Yeniay, doğayla uyumlu mimarinin yalnızca kırsalda değil kentlerde de uygulanabilir olduğunu ve mimarların müşteri talebi ve farkındalığını artırmak için yönlendirici rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aysel Abasova ise geri dönüştürülmüş plastikten paneller ürettiklerini, malzemeyi döngüde tutup mümkün olduğunca kaliteli ürünlere dönüştürmenin atık miktarını azaltmada önemli olduğunu aktardı. Abasova sözlerini şu şekilde tamamladı: "Suç plastikte değil, onların kullanım noktalarında. Çok dayanıklı ve kaliteli olabilecek malzemeyi tek seferlik, 2-3 saatlik ambalajlarda kullanıyoruz."

Festival boyunca çevresel bilinci artırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefleyen panel, yarışma ve atölye çalışmalarıyla plastiğin doğaya ve denizlere verdiği zararlar geniş kitlelere aktarıldı ve katılımcılar doğa dostu alternatiflerle buluştu.

