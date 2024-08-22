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Plastiksiz Türkiye Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

31 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kurulan Plastiksiz Türkiye Platformu, plastik kirliliği sorununa çözüm arayışlarını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:00
Plastiksiz Türkiye Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Plastiksiz Türkiye Platformu Kuruldu

Çevre alanında faaliyette bulunan 31 sivil toplum kuruluşu (STK), plastik kirliliğini azaltmak amacıyla Plastiksiz Türkiye Platformunu oluşturdu. İlk toplantı, Gökçeada 8 Mart Üretici Kadınlar Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Bahçelievler'deki Kamu-Sen binasında yapılan ilk toplantıya, platformun yürütücüsü Dr. Çağrı Göcek başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Mikroplastik Araştırma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ile Temiz Hava Hakkı Platformu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa katıldı.

Plastik Sorunu ve Çözüm Yolları

Toplantıda, Türkiye'nin dört bir yanından STK temsilcileri plastik kirliliğinin önemine dikkat çekerek, bu sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulundu. Dr. Göcek, "Amacımız, farklı STK'ları bir araya getirerek bu çok boyutlu sorunu çeşitli açılardan ele almaktır." dedi.

Kamuoyu Oluşturma Hedefi

Dr. Göcek, Türkiye'nin uluslararası platformlarda plastik kirliliği konusunda yürütülen çalışmalara aktif destek verme niyetinde olduğunu belirtti. Her STK'nın bölgesindeki öncelikli konuları paylaşması gerektiğini vurgulayan Göcek, tek kullanımlık plastiklerin, plastik kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturduğuna işaret etti.

Toplantıya katılan STK temsilcileri, kendi araştırmalarını ve çevre koruma alanındaki çalışmaları da paylaştı.

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