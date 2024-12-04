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Plato Sahaları: Deprem Riski Azaltan Güvenli Yapı Alanları

Doç. Dr. Musa Uludağ'a göre plato sahaları, deprem riski göz önüne alındığında güvenli zemin sağlıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:07
Plato Sahaları: Deprem Riski Azaltan Güvenli Yapı Alanları

Plato Sahalarının Önemi

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, plato sahalarının deprem riski konusunda kritik avantajlar sunduğuna dikkat çekti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uludağ, yaşam alanlarının deprem ve diğer doğal afetler göz önüne alınarak inşa edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Deprem Ülkesi Türkiye

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Uludağ, yapılaşmanın mümkün olan en az riskli alanlarda gerçekleştirilmesinin önemini ortaya koydu. Bina inşa ederken zemin olarak güçlü alanların tercihi konusunda da uyarılarda bulunarak, bu gücün platolar gibi yerlerde bulunabileceğini ifade etti.

Avrupa'nın En Güvenli Bölgeleri

Doç. Dr. Uludağ, plato sahalarının yerleşim alanı olarak seçilmesinin pek çok olumlu yanı bulunduğunu belirtti. “En son 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depreminde çok acı bir şekilde deneyimledik. Alüvyal sahalara ve taşkın ovalarına yapılan binalar, sıvılaşma riski nedeniyle büyük bir tehlike arz ediyor.” dedi.

Uludağ, “Plato yüzeylerinde meydana gelen yapılaşmalar, deprem riski açısından daha güvenli alanlar sunmaktadır. Aynı zamanda yağış akış ilişkilerini daha iyi düzenleyebilmemize olanak tanıyor ve su yollarını kapama riski taşımıyor.” ifadelerini kullandı. Böylece, doğa ile uyumlu sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesi için ideal alanların bulunduğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa...

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, plato sahalarının deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturduğunu belirtti.

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