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Podemos Lideri Belarra'dan İsrail'e Sert Tepki

İspanya'da Podemos lideri Ione Belarra, İsrail'in UNIFIL'in gözlem kulesine saldırısını 'barbarlık' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:20
Podemos Lideri Belarra'dan İsrail'e Sert Tepki

Podemos Lideri Ione Belarra'dan Sert Açıklama

İspanya'nın sol görüşlü partisi Podemos'un lideri Ione Belarra, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem kulesini hedef almasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Belarra, bu saldırıyı 'barbarlık' olarak tanımlayarak, İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirdi.

Sosyal Medyada Tepki Gösterdi

Belarra, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Terör devleti İsrail'in, mavi berelilerin karargahını bombaladığını' ifade etti. Ayrıca, 'Barbarlığa zamanında son vermezseniz barbarlık sizi de beraberinde sürükleyecektir' şeklinde uyarıda bulundu.

Eleştiriler ve Çağrılar

Podemos lideri, 'İsrail’in hiçbir ceza almadan’ bölgedeki birçok ülkeyi bombalamasına ve masum sivillere yönelik yapılan soykırıma dikkat çekti.

Belarra, "Bu soykırımı durdurmalıyız ve bunun için de İsrail'in bu eylemlerine göz yuman ABD ve Batılı ülkelerin karmaşasını gidermeliyiz" dedi. İnsan hayatına eşi benzeri görülmemiş saldırı gerçekleştirenleri durdurmak gerektiğini vurguladı.

UNIFIL Açıklama Yaptı

UNIFIL, İsrail ordusunun gözlem kulesine düzenlediği saldırı sonucunda iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurdu.

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