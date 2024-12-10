Podemos Lideri Belarra, İsrail'i Suriyeli Çatışmalardan Yararlanmaya Suçladı

İspanya'da Podemos liderinin sert eleştirileri

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail'in Suriye'deki iç karışıklıklar üzerinden çıkar sağlamaya çalıştığını belirtti. Belarra, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in "Şam dahil birçok kasabayı bombalayarak, sömürge ve soykırım planını ilerletmek için Suriye'deki istikrarsızlıktan yararlandığını" ifade etti.

Belarra, hemen ardından, "Neredeyse hiçbir Batı medyası bunu anlatmıyor. Soykırımcılara karşı uluslararası eylemsizlik tüm insanlığı riske atıyor" sözleriyle duruma dikkat çekti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'deki çatışmalar, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında yoğun bir şekilde başladı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde mücadele eden gruplar, başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başladı.

Halkın da desteğiyle Esed rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü kaybederek çöküş sürecine girdi. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkenti terk etmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvalarını temizlemeye çalıştı.