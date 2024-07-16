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Polat Çifti davasında kritik tarih: 4 Eylül!

Dilan Polat ve Engin Polat davasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Kasım ayından bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde tutulan çift hakkında hazırlanan iddianame dikkat çekici detaylar içeriyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 16:40
Polat Çifti davasında kritik tarih: 4 Eylül!

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi Şükran Polat’a gönderdiği mektup ile gündeme gelen Dilan Polat, yazdığı mektupta önemli iddialarda bulundu. Mektubunda, "Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. İddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. Beni burada ölüme terk ettiler" ifadelerini kullandı.

İddianamede Yer Alan Veriler

Dilan ve Engin Polat davasında hazırlanan 77 sayfalık iddianamede dikkat çekici bilgilere yer verildi. Balıkesir’de yaşayan E.Ö. adlı kişinin, sadece iki ayda 1866 sipariş kaydı ile toplamda 16 bin 560 adet sabun aldığı belirtildi. Bu alımlar için ödediği toplam miktar ise 1 milyon 194 bin 946 lira olarak kaydedildi.

Yüksek Değerli Satışlar

İddianamede, Polat çiftinin başka bir platform üzerinden toplam 131 milyon 181 bin 454,69 TL değerinde sabun satışı gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu durum, davanın kapsamını ve büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Sahte Faturalar ve Vergi Suçları 

Polat çiftinin mali müşaviri Ahmet Gün, Rise And Shine şirketine Engin Polat’ın bilgisi dahilinde sahte faturalar düzenlendiğini açıkladı. Bu durum, davada suçlamaların ciddiyetini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

İddianameye göre, sanıkların niyeti yalnızca vergi suçu işlemekle kalmayıp, yasa dışı bahisten elde edilen paralarla gerçek bir ticaret yapılıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalıştıkları vurgulanıyor. Kamuoyunda karşılığı olan bir güzellik merkezi ve kozmetik sektörünü tercih ederek, ulaşılan şöhreti bu kapsamda bir araç olarak kullandıkları kaydediliyor.

Dilan Polat’ın İlk Duruşması

Dilan Polat, 4 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bu duruşma, hem Dilan Polat hem de Engin Polat için kritik bir öneme sahip.

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