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Polat çifti hakkında soruşturma tamamlandı: Üç ayrı suçtan yargılanacaklar!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Şüpheliler hakkında üç ayrı suçtan iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:29
Polat çifti hakkında soruşturma tamamlandı: Üç ayrı suçtan yargılanacaklar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, "suçtan elde edilen mal varlığını aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Bu iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle, şüphelilerin yargılanma süreci başlayacak.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Polat çifti ve diğer şüphelilerin yasa dışı yollardan elde ettikleri gelirleri akladıkları ve bu gelirleri meşru hale getirmek için çeşitli yöntemler kullandıkları öne sürülüyor. Ayrıca, yasa dışı bahis organizasyonları düzenleyerek büyük miktarlarda kazanç sağladıkları ve suç örgütü kurarak bu faaliyetleri organize ettikleri iddia ediliyor.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yargılama süreci başlayacak. Bu süreçte, şüphelilerin savunmaları alınacak ve suçlamalar hakkında detaylı incelemeler yapılacak. Mahkeme, suçlamalarla ilgili olarak delilleri değerlendirecek ve şüphelilerin suçlu bulunmaları halinde hangi cezaların uygulanacağına karar verecek.

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