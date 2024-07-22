Polat Çiftinin Tutukluluk İtirazı Reddedildi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında açılan dava kapsamında, 5 sanığın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Davanın Seyrinin Değişimi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlar sonrasında tutuklanan sanıklar arasında bulunan Dilan ve Engin Polat, 19 Temmuz'da avukatları aracılığıyla tutukluluklarına itirazda bulundu. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Polat’ın da aralarındaki sanıkların itirazını reddetti. Dilan Polat içinse eksik evrak nedeniyle değerlendirmenin ileriki bir tarihte yapılmasına karar verildi.

Operasyon ve Soruşturma Süreci

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, Polat çiftinin yer aldığı firmalar üzerinde dijital materyallere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesimi yoluyla 200 milyon lira transferi yapıldığı tespit edildi.

İddianame ve Mahkeme Süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın çeşitli suçlardan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Mahkeme, duruşmaların 4 Eylül'de başlayacağını ve 5-6 Eylül tarihlerinde de devam edeceğini duyurdu.

Son Gelişmeler

Son MASAK raporunda, Dilan Polat’ın bazı gayrimenkullere sahip olduğu ve Engin Polat’ın 71 milyon lira giriş yaptığını ancak yasa dışı bahis ve para aklama ile ilgili net bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Yine, Engin Polat’ın defter tutma yasağını ihlal ettiği öne sürüldü.

, Polat çiftinin tutukluluğu devam ederken, dava sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.