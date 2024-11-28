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Polatların Şirketlerine Yönelik Vergi Suçu Soruşturması Sonuçlandı

Dilan ve Engin Polat çifti ile 6 şirkete 295 milyon TL zarara sebep olmaktan 7 iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:15
Polatların Şirketlerine Yönelik Vergi Suçu Soruşturması Sonuçlandı

Polat Ailesine Yönelik Vergi Suçu İddianamesi

Dilan ve Engin Polat çifti ile ailesine ait 6, ünlü sosyal medya fenomeni Tolunay Topal'a ait 1 şirkete yönelik yürütülen soruşturma sonucu toplamda 7 iddianame hazırlandı. İddianamelerde, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları ile sanıkların neden olduğu toplam kamu zararı 295 milyon 131 bin 368 lira olarak belirlendi.

Sanıklar ve Şirketler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerde Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal sanık olarak yer aldı. İddianamelerde özellikle sanıkların sahte belgeler kullanarak ve muhasebe hileleri ile vergi ziyanına yol açtıkları vurgulandı.

Dilan Polat'ın İfadesi

Dilan Polat, İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetimi ile eşinin ilgilendiğini belirterek, “Kime neden, ne kadar para yatırıldı, bilmiyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca devlete varsa borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

Engin Polat'ın Savunması

Engin Polat ise vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek incelemenin sağlıklı yapılmadığını savundu ve “O kadar kamu zararı olması mümkün değildir” dedi. Tüm harcamaların hatırlanamayacağını belirterek, iş süreçlerinde hataların olabileceğini ifade etti.

Tolunay Topal'ın Açıklamaları

Tolunay Topal, İst Güzellik Kozmetik Şirketi’nin tek yetkilisi olduğunu ve bu şirketin Polatlar’ın markasının franchise'ı olduğunu belirtti. “Benim tek suçum, Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu” dedi.

Cezai Talepler

İddianamelerde sanıklar hakkında ciddi cezai talepler bulunuyor. Engin Polat'a 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat'a ise 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat için de benzer hapis talep ediliyor. Tolunay Topal içinse 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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