Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu
Kaza Detayları
Ankara’nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi, Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobil birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE TIR, HAFRİYAT KAMYONU VE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN E-90 KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.