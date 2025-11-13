Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

Ankara Polatlı'da tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı; E-90 karayolunda kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:10
Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

Kaza Detayları

Ankara’nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi, Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobil birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE TIR, HAFRİYAT KAMYONU VE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1...

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE TIR, HAFRİYAT KAMYONU VE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN E-90 KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE TIR, HAFRİYAT KAMYONU VE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Elektrikli Otomobil Otoparkta Alev Aldı
2
Burdur'da Yangında Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
3
Kayseri İncesu'da Kayseri-Nevşehir Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar
4
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
5
Aksu'da taksiye çarpan otomobil araç kamerasında: 2 yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 hedefleri başlangıçtı
7
Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?