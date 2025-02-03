Polatlı'da Genç Kıza Darbe ve Köpeğe Şiddet: Şüpheli Tutuklandı

Polatlı'da Genç Kıza Şiddet Uygulayan Kişi Tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, bir genç kızın darbedilmesi ve köpeğinin tekmelendiği bildirildi. Olay, geçtiğimiz gün saat 22.40 sularında gerçekleşti.

Ankara Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili anında tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Darbedilen genç kızın 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildiği ve ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş olup, yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir," ifadelerine yer verildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan A.A. (21), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde genç kızı darbedip köpeğini tekmeleyen şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde genç kızı darbedip köpeğini tekmeleyen şüpheli tutuklandı.