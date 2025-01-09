Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Polatlı'daki bir göçükte toprak altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:11
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Polatlı'da Göçük Olayı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük, felaketle sonuçlandı.

Olayın Detayları

Şentepe Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybederken, diğer işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından hızla bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, toprak altında kalan işçiler için umutlu bir çaba içerisinde. Kısa süre içinde, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer işçi için ise yoğun çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili detaylar için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

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