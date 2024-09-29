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Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Polatlı'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:38
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Olayın Detayları

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 40 yaşındaki Hazal G. adlı kadın, komşusu H.K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Eşi Vedat G. ise yaralandı.

Tartışmanın Sebebi

İddiaya göre, Şehitlik Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Hazal G. ile H.K. arasında, balkondan halı çırpma meselesi yüzünden dün akşam bir tartışma yaşandı. Komşuların müdahalesi ile tartışma sona erse de, H.K. bir gün sonra Hazal G. ve eşi Vedat G.'ye apartman çıkışında bıçakla saldırdı.

Olay Yeri ve Sağlık Durumu

Mahalle sakinlerinin olaydan sonra yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Sağlık ekibi, Hazal G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan eşi Vedat G. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin Teslim Olması

Olay sonrası kayıplara karışan H.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Bu acı olay, mahallede şok etkisi yarattı ve soruşturma başlatıldı.

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