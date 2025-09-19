Polifarma’dan Yerli SMA İlacı ve Etken Maddesi Üretimi: Yeni AR‑GE Merkezi Açıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tekirdağ Ergene'de Polifarma tarafından kurulan AR‑GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin açılışında, Türkiye'nin sağlık alanında tarihi bir adım atıldığını söyledi.

Açılış ve Bakan Memişoğlu'nun Mesajı

Memişoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının binlerce yıldır ilim ve şifa beşiği olduğunu vurgulayarak, "Sağlıkta tam bağımsızlık, sadece hizmet sunmakla değil, üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür." dedi.

Memişoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en temel ayaklarından birinin "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" olduğunu belirterek, vizyonun sadece hizmet sunmayı değil; üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi bir sağlık sistemi inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

"Üreten Sağlık" Vizyonu ve TÜSEB

Sağlık Bakanlığı olarak hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"nin önemine değinen Memişoğlu, bu modelin AR‑GE odaklı üretim altyapılarını ve yerli‑milli teknolojiyi esas aldığını ifade etti.

Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) yeniden yapılandırıldığını ve kamu, özel sektör ile akademi arasında güçlü bağlar kurarak ülkenin küresel sağlık pazarındaki etkinliğini artıran bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Polifarma'nın Yeni Yatırımı

Memişoğlu, Polifarma AR‑GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin, yalnızca teknik bir tesis olmadığını; ülkenin potansiyeline ve geleceğine inanan bir vizyonun vücut bulmuş hali olduğunu söyledi ve yatırımı yapan Polifarma ailesini tebrik etti.

Merkezin, genç araştırmacıların yetişeceği, yenilikçi moleküllerin geliştirileceği ve nadir hastalıklar için yerli çözümler üretileceği çok yönlü bir AR‑GE üssü olacağının altı çizildi.

Tekirdağ Valiliği ve Sanayi Vurgusu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentte 3 bin 390 sanayi tescilli firma bulunduğunu ve bunlardan 23'ünün ilaç sanayisi olduğunu belirterek, bu sektöre ilişkin desteğin sürdüğünü ifade etti. Soytürk, Polifarma'nın yıllık yaklaşık 250 milyon dolar ihracata sahip olduğunu söyledi.

Polifarma'nın Kapasitesi ve Hedefleri

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, şirketin yaklaşık 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle başladığını, Tekirdağ‑Ergene'de 62 bin metrekare üzerine kurulu modern tesisleriyle faaliyetini sürdürdüğünü aktardı.

Kumrulu, şirkette 16 farklı üretim hattı bulunduğunu, yıllık yaklaşık 500 milyon ilaç ve serum üretim kapasitesine sahip olduklarını, 600 ruhsat ve 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerli SMA İlacı ve Etken Maddesi Üretimi

Kumrulu, Polifarma'nın 2023'te ilaçta etkin madde üretimine başladığını hatırlatarak, yeni AR‑GE Merkezi ile İlaç etkin maddesi (API) sentezi ve bitmiş ürün üretimini aynı çatı altında yürüteceklerini söyledi.

Merkezde SMA hastalığının tedavisine yönelik ilaç ve ilacın etkin maddesi (nusinersen) sentezinin gerçekleştirileceği bildirildi. Kumrulu, kurum olarak nusinersen etkin maddesini üretmeye başladıklarını, ürünün klinik çalışmalarına başlandığını ve ruhsatlandırma sürecinin 1,5 ile 2 yıl arasında sürebileceğini aktardı. Ayrıca 2030 yılına kadar patentli ürünlerin klinik araştırmalar çerçevesinde kullanıma girmeye başlayacağını söyledi.

Kumrulu, "Bütün dünyada ilacın etkin maddesini üreten ikinci firmayız" diyerek, hammaddeyi ruhsatlandırmadan önce uluslararası pazara sunma hedefini vurguladı.

AR‑GE ve Nadir Hastalıklara Odak

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, merkezin antisens oligonukleotid üretim platformuna yatırım yapan ilk ve tek Türk firması olduklarını, bu teknolojiyle genetik hastalıklara yönelik çözümler geliştirilebileceğini belirtti.

Vildan Kumrulu, SMA ve diğer nadir genetik hastalıklara yönelik çalışmaları sosyal sorumluluk olarak nitelendirerek, "Her annenin en büyük dileği, evladını sağlıklı görmek... Artık anneler ağlamasın, gözyaşları umuda dönsün istiyoruz." dedi.

Kumrulu ayrıca, merkezin Türkiye'de API sentezi yetkinliğine ve onayına sahip yalnızca 6 ilaç firması merkezinden biri olma özelliğine işaret etti.

Tören ve Gezi

Açılış konuşmalarının ardından Vildan Kumrulu, Bakan Memişoğlu'na 35 Besmele ajurlu tablo armağan etti. Törende kurdele kesildi ve merkez, bakan ve beraberindekiler tarafından gezildi.

Polifarma ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri, merkezin hem ülke ihtiyacını karşılayacak hem de yerli ve milli çözümleri küresel taleple buluşturarak ihracat potansiyelini artıracak bir üs olacağına dikkat çekti.

