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Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 Yeni Öğrenci Alımı

Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak. Başvurular için detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:31
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 Yeni Öğrenci Alımı

Polis Amirleri Eğitim Merkezine Öğrenci Alım İlanı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) toplamda 450 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Bu alımda, 360 erkek ve 90 kadın aday yer alacak.

Başvuru Koşulları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alıma başvurabilecek adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları şartı aranmaktadır.

Detaylı Bilgi ve Takvim

Polis Akademisi Başkanlığı, başvuru ve sınav takvimine ilişkin detayları, resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinde yayımlayacaktır.

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