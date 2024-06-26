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Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit etmişti! İşte savcının verdiği ceza...

İstanbul'da, polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği evde silahla ateş ederek öldüren Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı dava sürecinde savcının talebi açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:29
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit etmişti! İşte savcının verdiği ceza...

İstanbul Büyükçekmece'de, 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş (31), bir ihbar üzerine gittiği evde Muhammet Berke Çorak tarafından hayatını kaybetmişti. Şüphelinin evinde uyuşturucu bulunurken, Çorak'ın suçlarla dolu bir geçmişi olduğu ortaya çıkmıştı. DHA'nın bildirdiğine göre, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık, cezaevindeki yerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Eşinin Şehit Edilmesinin Ardından Adalet Arayışı: Nilüfer Ermiş'in Çağrısı

Mahkemede, müşteki Cihat Ermiş'in eşi Nilüfer Ermiş, annesi Sare Ermiş, babası Şefik Ermiş ve taraf avukatları hazır bulundu. Nilüfer Ermiş, "Eşim şehit edildi, bu acıyla çocuğumun doğum gününde karşı karşıya kaldım. Sanığın nefes alması bile içimi acıtıyor. Adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Cihat Ermiş

Savcı 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Ediyor

Mahkemede, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Çorak'a yönelik olarak 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Şehit Ailesinin Gözyaşları

Sanık Muhammet Berke Çorak, mahkemede mütalaa karşı savunma yaparak olayın kendisini derinden üzdüğünü belirtti. "O gün evime ateş edildiği için korktuğumdan dolayı ateş ettim. Kapım açılmıştı. Çok pişmanım" diyen Çorak, tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşmanın ardından, şehit polisin ölüm yıl dönümünden bir gün sonrasına denk gelmesinden dolayı Ermiş'in eşi ile annesinin gözyaşlarına hakim olamadı.

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