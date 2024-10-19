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Polis Memurundan Türk Bayrağına Saygı Durumu

Kağıthane'de bir polis memuru, yere düşen Türk bayrağını kaldırarak saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:28
Polis Memurundan Türk Bayrağına Saygı Durumu

İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Paylaşım

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devriye gezen bir polis memurunun yere düşen Türk bayrağını kaldırdığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kahraman Polisimizin Davranışı

Paylaşımda, "Kağıthane'de devriye gezerken yere düşen Türk bayrağını fark eden polis memurumuz, şanlı bayrağımızı yerden kaldırdı ve yanına aldı" ifadelerine yer verildi. Bu olay, bir vatandaş tarafından da görüntülendi.

Teşekkür ve Saygı

İçişleri Bakanlığı, kahraman polis memuruna teşekkür ederek, "Tüm kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz" dedi.

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