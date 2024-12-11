Polis Şehidi Hakan Telli Davasında Yeni Gelişme: Bir Sanığa Tahliye

Kağıthane'de Polis Şehidi Hakan Telli Davasında Tahliye Kararı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden ve bir diğer polis memurunu yaralayan silahlı suç örgütü üyeleri hakkında açılan davada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu bir sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Cüneyt Sarıova, suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Diğer bir tutuklu sanık olan Görkem Doğan ise olay günü diğer bir sanık Kadir Taşdemir'in yönlendirdiği adrese sipariş götürdüğünü savunarak kendisinin olayla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Duruşma esnasında tutuksuz sanık Burak Bolay'ın mahkemede fotoğraf çektiği tespit edildi ve bu duruma ilişkin 3 gün hapis cezası verilmesi ve telefonuna el konulması kararlaştırıldı. Bolay, yaptığı hatayı kabul ederek, "Elim değdi, yanlışlıkla çektim." dedi.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Görkem Doğan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verirken, diğer sanıkların tutukuluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 29 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

İddianamedeki Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar sonucu 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılan operasyonda polis memurlarının yürüttüğü çalışmalara yer veriliyor. Burada, Görkem Doğan ve Kadir Taşdemir’in polis memurlarının müdahalesiyle karşılaştığı ve olayda bir otomatik tüfeğin ele geçirildiği belirtiliyor.

Olayın devamında, sanıkların teslim olduğu esnada polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, diğer polis memuru A.Y.Ç.'nin ağır yaralandığı ifade edildi. İddianamede, uyuşturucu madde ticareti yapan bir başka suç örgütünün de olayla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Ceza İstemleri

İddianamede hakkında 107 yıl 4 aydan 146 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen sanıkların çoğu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi kamu görevi gereği öldürme, uyuşturucu ticareti yapma gibi suçlamalarla yargılanıyor.