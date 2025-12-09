DOLAR
Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 33 bin 271 TL Ceza — Eskişehir

Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü İ.S.'ye çeşitli ihlallerden toplam 33 bin 271 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:57
Olayın Detayları

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü İ.S., çeşitli trafik kuralları ihlalinden toplam 33 bin 271 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, Çevreyolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S. idaresindeki 35 PCS 08 plakalı Tofaş marka otomobil, polisin Zafer Mahallesi ara sokaklarındaki 'Dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Süratle polis ekiplerinden uzaklaşan araç daha sonra çevreyoluna çıktı.

Sürücü Ankara istikametine kaçmaya devam etti; araçtan attığı paket sonrası yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra durup teslim oldu. Polis ekipleri, şahsın paket attığı arazide arama yaptı.

Şüpheli işlemlerinin tamamlanması için karakola götürülürken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetsiz sürücüye toplam 33 bin 271 TL idari para cezası uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan aracın arka camındaki 'Üşüdüysen gençliğimi yakayım' yazısı dikkat çekti.

