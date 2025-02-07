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Politico, Hükümetten Fon Aldığı İddialarını Yalanladı

Politico, hükümetten fon almadığını, gelirlerinin reklam ve abonelik hizmetlerinden oluştuğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 01:25
Politico, Hükümetten Fon Aldığı İddialarını Yalanladı

Politico, Hükümetten Fon Almadığını İddia Etti

ABD merkezli haber sitesi Politico, hükümetten fon aldığına dair son günlerde ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Politico'nun yöneticileri, açıklamada bu ödemelerin yalnızca 'abonelik hizmeti' karşılığı alındığını belirtti.

Yönetimin Açıklamaları

Demokrat Joe Biden yönetimi döneminde hükümetten fon aldığı iddia edilen Politico için, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, bir paylaşımda bulunmuştu. Politico'nun Üst Yöneticisi (CEO) Goli Sheikholeslami ve Genel Yayın Yönetmeni John F. Harris, yazılı bir açıklama yaparak bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Finansman Kaynakları

Açıklamada, “18 yıldır hiçbir hükümetten, yardım, hibe veya destek adı altında tek bir kuruş bile almadık” ifadelerine yer verildi. Politico'nun gelir kaynakları arasında reklam ve sponsorlukların bulunduğu belirtildi. Ayrıca, PoliticoPro adlı profesyonel abonelik hizmetinin, bazı devlet kurumları da dahil olmak üzere ücret karşılığında sağlandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Abone olan devlet kurumları bunu standart kamu tedarik süreçleri aracılığıyla yaparlar, tıpkı daha akıllıca çalışmak ve daha verimli olmak için satın aldıkları diğer araçlar gibi. Bu bir fonlama değil, bir işlemdir.” ifadesi kullanıldı.

Elon Musk'ın Yorumları

Elon Musk’ın, Demokrat yönetimin bazı medya kuruluşlarına fon sağladığı iddiaları tartışmalara yol açtı. Musk, Politico’nun son dönemde farklı federal kurumlardan 8,1 milyon dolar ödeme aldığını öne sürdü ve bu bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı. Aynı zamanda Associated Press (AP) ve New York Times (NYT) ile ilgili ödemelere de eleştirilerde bulundu. Musk, AP’ye yapılan ödeme için “vergi mükelleflerinin paralarının israfı” derken, NYT için “NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete” ifadesini kullandı.

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