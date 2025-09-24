Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi

Politico haberi ve kaynakların aktardıkları

ABD merkezli haber sitesi Politico, Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bazı Müslüman liderlere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair güvence verdiğini bildirdi.

Haberde, siteye konuşan 6 kaynak'ın Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta Müslüman liderlerle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu sözü verdiğini aktardığı kaydedildi.

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" belirttiğini ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" yönünde söz verdiğini ifade etti.

Haberde ayrıca bir diğer kaynağın, Filistin'in Gazze kanadında Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Politico, haberinde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı akşamı Fox News'a verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdiğini ancak ayrıntı vermediğini, Erdoğan ile Trump'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesinin planlandığını yazdı.