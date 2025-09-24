Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi

Politico'ya göre Trump, BM 80. Genel Kurulu marjında Müslüman liderlere Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakına izin vermeyeceğine dair güvence verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:59
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi

Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi

Politico haberi ve kaynakların aktardıkları

ABD merkezli haber sitesi Politico, Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bazı Müslüman liderlere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair güvence verdiğini bildirdi.

Haberde, siteye konuşan 6 kaynak'ın Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta Müslüman liderlerle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu sözü verdiğini aktardığı kaydedildi.

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" belirttiğini ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" yönünde söz verdiğini ifade etti.

Haberde ayrıca bir diğer kaynağın, Filistin'in Gazze kanadında Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Politico, haberinde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı akşamı Fox News'a verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdiğini ancak ayrıntı vermediğini, Erdoğan ile Trump'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesinin planlandığını yazdı.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da inşaatta asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü
2
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
3
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
4
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama: Deniz Hukuku Vurgusu
5
Erdoğan ile Şara New York'ta Görüştü: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Bekleniyor
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası