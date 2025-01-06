Polonez İşçilerine Müjde: Kıdem ve İhbar Tazminatları Güvence Altında

Polonez İşçileri için Anlaşma Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Polonez işçileriyle işveren arasında yapılan karşılıklı anlaşmayı duyurdu. Bu anlaşma ile birlikte, işçilerin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm haklarının işveren tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan, Bakanlığın konferans salonunda TekGıda-İş Sendikası ile düzenlenen görüşmede, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Polonez İşletmesi'nde yaşanan eylemlerle ilgili önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirtti. Işıkhan, hak arama mücadelesi veren işçilere ve şirket yönetimine teşekkür ederek, “Yaklaşık 6 aydır devam eden bu eylemler boyunca Bakanlık olarak sürecin başından itibaren hem işçi hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduk.” dedi.

Tekrar vurgulayan Işıkhan, bu süreçte çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ancak bazı siyasi çevrelerin durumu istismar ettiğini ifade etti. “Biz her zaman çözümden yana olduk ve konuyu titizlikle ele aldık.” diyen Işıkhan, işçilerin haklarını koruyan bir çerçevede uzlaşmanın sağlandığını açıkladı.

İşçilerin Hakları Temin Altında

Işıkhan, “İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır.” ifadeleriyle işçilerin haklarının güvence altına alındığını tekrarladı. İşçilerle işveren arasında sağlanan bu mutabakatın, Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sendika ve İşveren Temsilcilerinden Teşekkür

TekGıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Işıkhan'a, sendika hakları için mücadele eden işçiler adına teşekkür etti. Türkel, Bakanlığın koordinesinde işverenlerle kurulan diyalogların sonuç almayı sağladığını belirtti.

İşveren temsilcisi Mehmet Yılmaz ise uzlaşmanın her iki taraf adına hayırlı olmasını dileyerek, gösterilen anlayış ve destek için teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından mutabakat metni imzalanarak resmi hale getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın konferans salonunda TekGıda-İş Sendikası ile düzenlenen görüşmede açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın konferans salonunda TekGıda-İş Sendikası ile düzenlenen görüşmede açıklamalarda bulundu.