Polonya, 10 Milyar Dolarlık Anlaşmayla ABD'den 96 Apache Helikopteri Alıyor

Polonya'dan Büyük Savunma Yatırımı

Polonya, savunma gücünü artırmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden 96 adet AH-64E Apache saldırı helikopteri almak için 10 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma, yalnızca helikopterleri değil, aynı zamanda gerekli ekipman, lojistik destek ve eğitim paketini de kapsıyor.

Tören Inowroclaw'da Gerçekleşti

Anlaşmanın imza töreni, Polonya'nın Inowroclaw şehrindeki 56. Hava Üssü'nde gerçekleştirildi. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, burada yaptığı açıklamada, "Bu, ordunun en modern helikopterlerle dönüşümü için önemli bir dönüm noktası" dedi.

Rus Yapımı Helikopterlerin Yerini Alacak

Ayrıca, Polonya, mevcut envanterinde bulunan Rus yapımı Mil Mi-24 taarruz helikopterlerinin yerini modern hava araçlarıyla yenilemeyi hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu önemli satış için 22 Ağustos 2023 tarihinde Polonya'ya onay vermişti. Bu anlaşma, Polonya'nın savunma politikasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.