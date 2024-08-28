Polonya, 2025'te Savunma Harcamalarını Artıracak

Polonya'nın 2025 Savunma Bütçesi Rekor Seviyeye Ulaşıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin 2025 bütçesinde rekor düzeyde savunma harcamaları yapılacağını duyurdu. Tusk, düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl için bütçe planlarını açıkladı.

Güvenlik Endişeleri ve Savunma Yatırımları

Ukrayna'da devam eden çatışmalar sonucunda artan güvenlik kaygılarına dikkat çeken Tusk, savunma harcamalarının 2025 bütçesinde yaklaşık 48,5 milyar dolar (186 milyar zloti) olacağını belirtti.

Başbakan, bu rakamın 2024 yılına göre önemli bir artış olduğunu, böylece Polonya'nın savunma harcamaları konusunda NATO ve Avrupa Birliği içinde ilk sıralarda yer alacağını vurguladı.