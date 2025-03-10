Polonya, ABD'li Şirketlerle Askeri Altyapı İçin Makine Satın Aldı

Polonya, ABD'li firmalarla askeri altyapı projeleri için makine alımını duyurdu. Hızlı inşaat hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:49
Polonya, ABD'li Şirketlerle Askeri Altyapı İçin Makine Satın Aldı

Polonya, ABD İle Ortak Askeri Projeler İçin Makine Alımı Yaptı

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkesinin ABD'li şirketlerle gerçekleştirdiği askeri altyapı projeleri için önemli bir adım attığını açıkladı. Bakan, düzenlediği basın toplantısında, bu projelerin hızlı bir şekilde inşa edilmesini sağlayacak makinelerin satın alındığını duyurdu.

Yeni Makinalar, Hızlı İnşaat İçin Tasarlandı

Kosiniak-Kamysz, Ocak ortasında ABD'li şirket M.I.C. Industries ile yapılan anlaşmaya dayanarak, UBM sistemleri satın aldıklarını ve bu makineler sayesinde kısa sürede birçok barınak, depo ve hangar üretildiğini belirtti.

Bakan, "İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük güvenlik ve savunma programı olan Doğu Kalkanı'nı inşa ederken, Polonya-Belarus, Polonya-Rusya ve NATO'nun doğu kanadındaki en büyük lojistik yatırımını gerçekleştirirken, bunu hızlı ve yenilikçi bir şekilde yapmak için en modern ekipmanı satın alma kararı aldık." dedi.

Bölgedeki Güvenlik İçin Kritik Makineler

Kosiniak-Kamysz, satın aldıkları makineleri, bölgedeki güvenlik ihtiyacını hızlıca karşılayabilen "büyük bir yazıcı" olarak tanımladı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimlerin arttığı bir dönemde geldi.

Ek olarak, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Elon Musk'ın Starlink hizmetinin Ukrayna ordusuna kapatılacağı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Musk'ın sert bir yanıt vererek, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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