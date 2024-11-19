Polonya: ABD'nin ATACMS Onayı Savaşın Dönüm Noktası

Polonya, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli taktik füze sistemleri (ATACMS)nin Rus topraklarında kullanıma izin vermesinin büyük bir değişim yaratabileceğini

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Açıklamaları

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, bu durumu değerlendirdiği açıklamasında, ABD yönetiminin bu tür bir karar almasının "savaşın dönüm noktası" olabileceğini ifade etti.

Duda, son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırılarında belirgin bir artış gözlemlendiğini ve hedef alınanların çoğunun sivil altyapı olduğunu vurguladı.

Duda, “(Joe) Biden'ın Ukrayna'nın ABD'den aldığı orta menzilli füzeleri kullanarak Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verme kararı kritik.” diyerek, bu adımın Batı'nın Rus saldırganlığına karşı kararlı duruşunu pekiştirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın İhtiyaçları

24 Şubat 2022'de başlayan savaşın 1000. gününe girdiğini hatırlatan Duda, "Ukrayna'nın kendini etkili bir şekilde savunacak araçlara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Washington Post Haberi

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya sağladığı ATACMS'lerin sınırlı şekilde Rus topraklarında kullanılmasına olanak tanıyan bir izin verdiği bildirildi. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olamadıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.