Polonya, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Devraldı

Polonya, AB Dönem Başkanlığını 6 Ay Üstlenecek

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı, 6 aylığına Polonya'ya geçti. Polonya, bu görevi 1 Temmuz 2024 tarihinden beri görevde olan Macaristan'dan devraldı.

Güvenlik Teması Öncelikli

Polonya, dönem başkanlığı dönemi boyunca Avrupa'nın güvenlik ve savunmasını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Dönem başkanlığı sloganı ise "Güvenlik, Avrupa!" olarak belirlendi.

Savunma Harcamalarının Artırılması

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ve Belarus'a komşu olan Polonya, diğer AB ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya teşvik edecek. Bu kapsamda, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi için de adımlar atılacak.

Göç ve Güvenlik Zorluklarına Çözüm Arayışı

Polonya, AB'nin dış sınırlarındaki göç ve güvenlik zorluklarını ele almak amacıyla kapsamlı çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Düzensiz göçü azaltmayı ve geri göndermelerle ilgili prosedürleri etkinleştirmeyi planlıyor.

Hibrit Savaş ve Dezenformasyonla Mücadele

Varşova yönetimi, Belarus'un göçmenleri silah olarak kullandığını belirterek hibrit savaş tehdidi ile de karşı karşıya olduklarını vurguladı. Ayrıca, dezenformasyonla mücadele etmeye ve enerji bağımlılığını azaltmaya odaklanacak.

Gelecek Dönem

Polonya, 1 Temmuz 2025'te dönem başkanlığını Danimarka’ya devredecek.