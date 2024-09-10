Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Polonya Başbakanı Tusk, Almanya Ziyaretini İptal Etti

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin iç meseleleri nedeniyle Almanya ziyaretini son anda iptal etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:34
Polonya Başbakanı Tusk, Almanya Ziyaretini İptal Etti

Polonya Başbakanı Tusk'tan Almanya'ya İptal

Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle bu hafta planladığı Almanya ziyaretini iptal etti. Brüksel merkezli Euractiv internet sitesinin haberine göre, M100 Medya Ödülü almak için Potsdam'a gitmesi beklenen Tusk, ülkesinin iç meselelerini gerekçe göstererek ziyaretini son ana bırakmadan iptal etti.

Başka İsimler, Aynı Ziyaret

Tusk'ın yerine Adalet Bakanı Adam Bodnar seyahati gerçekleştirecek. Almanya açısından ödül törenine katılması beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da törene katılmayacağı bildirildi.

İlişkilerdeki Belirsizlik

Tusk'ın Almanya seyahatini iptal etme kararına ilişkin nedenler belirsizliğini korurken, iki ülke liderinin bu iptalinin diplomasi açısından ilişkileri ne denli etkilediğine dair bir açıklama yapılmadı. Polonya ve Almanya ilişkileri, Tusk'ın iktidara gelmesiyle düzelmesi beklenirken, son dönemde gerginleşti.

İlişkilerin Zorlu Dönemi

Özellikle Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti döneminde Alman karşıtlığı ile şekillenen bu ilişkiler, Tusk'ın döneminde düzelir umuduyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, Tusk'ın eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile geliştirdiği dostluk, PiS tarafından sıkça "Berlin'in hizmetkarı" ithamlarıyla eleştiriliyor.

Kuzey Akım Boru Hatları Sorunu

Son haftalarda yaşanan soğukluğun arkasında ise Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili tartışmalar yatıyor. Berlin, Kuzey Akım 2'nin patlamasında Polonya'nın sorumluluğu olabileceğini iddia ederken, Varşova yönetimi ise bu iddiaları reddetti. Ayrıca, Tusk, Almanya'ya yaptığı açıklamada, “Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının destekçileri özür dilemeli” ifadelerini kullandı.

Eski İstihbarat Başkanından Çarpıcı Açıklama

Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, 2022'deki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarda Polonya ve Ukrayna'nın işbirliği yaptığını düşündüğünü kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!