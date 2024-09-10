Polonya Başbakanı Tusk, Almanya Ziyaretini İptal Etti

Polonya Başbakanı Tusk'tan Almanya'ya İptal

Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle bu hafta planladığı Almanya ziyaretini iptal etti. Brüksel merkezli Euractiv internet sitesinin haberine göre, M100 Medya Ödülü almak için Potsdam'a gitmesi beklenen Tusk, ülkesinin iç meselelerini gerekçe göstererek ziyaretini son ana bırakmadan iptal etti.

Başka İsimler, Aynı Ziyaret

Tusk'ın yerine Adalet Bakanı Adam Bodnar seyahati gerçekleştirecek. Almanya açısından ödül törenine katılması beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da törene katılmayacağı bildirildi.

İlişkilerdeki Belirsizlik

Tusk'ın Almanya seyahatini iptal etme kararına ilişkin nedenler belirsizliğini korurken, iki ülke liderinin bu iptalinin diplomasi açısından ilişkileri ne denli etkilediğine dair bir açıklama yapılmadı. Polonya ve Almanya ilişkileri, Tusk'ın iktidara gelmesiyle düzelmesi beklenirken, son dönemde gerginleşti.

İlişkilerin Zorlu Dönemi

Özellikle Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti döneminde Alman karşıtlığı ile şekillenen bu ilişkiler, Tusk'ın döneminde düzelir umuduyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, Tusk'ın eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile geliştirdiği dostluk, PiS tarafından sıkça "Berlin'in hizmetkarı" ithamlarıyla eleştiriliyor.

Kuzey Akım Boru Hatları Sorunu

Son haftalarda yaşanan soğukluğun arkasında ise Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili tartışmalar yatıyor. Berlin, Kuzey Akım 2'nin patlamasında Polonya'nın sorumluluğu olabileceğini iddia ederken, Varşova yönetimi ise bu iddiaları reddetti. Ayrıca, Tusk, Almanya'ya yaptığı açıklamada, “Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının destekçileri özür dilemeli” ifadelerini kullandı.

Eski İstihbarat Başkanından Çarpıcı Açıklama

Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, 2022'deki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarda Polonya ve Ukrayna'nın işbirliği yaptığını düşündüğünü kaydetti.