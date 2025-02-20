Polonya Başbakanı Tusk, Batı'ya Ukrayna'ya Destek Çağrısı Yaptı

Polonya Başbakanı Tusk'tan Acil Destek Çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Donald Trump liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna politikasındaki değişikliğe tepki göstererek, Batı'yı Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı. Tusk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya destek vermeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Ukrayna'nın Durumu Üzerine Açıklamalar

Tusk, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın zorla teslim alınmasının tüm Batı toplumunun teslim alınması anlamına geleceği" vurgusunu yaparak, "Kimse bunu görmüyormuş gibi davranmasın." ifadesini kullandı. Bu paylaşım, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı eleştirilerin hemen ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i savaşın başlangıcında suçlayarak, onun durumu çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığını iddia etti. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanarak, onun liderliğini sorguladı.

Zelenskiy'nin Özel Temsilci ile Görüşmesi Bekleniyor

Öte yandan, Volodimir Zelenskiy'in, bugün Kiev'de Trump'ın Ukrayna ve Rusya için Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme, uluslararası politikadaki gerginliklerin ve krizlerin nasıl çözülebileceği konusunda önemli bir adım olabilir.