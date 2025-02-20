Polonya Başbakanı Tusk, Batı'ya Ukrayna'ya Destek Çağrısı Yaptı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin Ukrayna politikasındaki değişiklik sonrası Batı'yı destek vermeye davet etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:47
Polonya Başbakanı Tusk, Batı'ya Ukrayna'ya Destek Çağrısı Yaptı

Polonya Başbakanı Tusk'tan Acil Destek Çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Donald Trump liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna politikasındaki değişikliğe tepki göstererek, Batı'yı Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı. Tusk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya destek vermeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Ukrayna'nın Durumu Üzerine Açıklamalar

Tusk, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın zorla teslim alınmasının tüm Batı toplumunun teslim alınması anlamına geleceği" vurgusunu yaparak, "Kimse bunu görmüyormuş gibi davranmasın." ifadesini kullandı. Bu paylaşım, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı eleştirilerin hemen ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i savaşın başlangıcında suçlayarak, onun durumu çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığını iddia etti. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanarak, onun liderliğini sorguladı.

Zelenskiy'nin Özel Temsilci ile Görüşmesi Bekleniyor

Öte yandan, Volodimir Zelenskiy'in, bugün Kiev'de Trump'ın Ukrayna ve Rusya için Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme, uluslararası politikadaki gerginliklerin ve krizlerin nasıl çözülebileceği konusunda önemli bir adım olabilir.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor: Kararlılıkları Dikkat Çekiyor
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' Kitabı
3
CHP, Engelli Yurttaşların Haklarını Koruma İçin AYM'ye Başvurdu
4
Büyükbaş Hayvan Tarafından Yaralanan Adam 4 Saat Sonra Hastaneye Kaldırıldı
5
Ankara'da Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
6
TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki: 'İnsan Hakları Söylemi ve Uygulamaları Arasındaki Çelişkiler Ortada'
7
Zonguldak'ta Çakalın Avı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?