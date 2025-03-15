Polonya Başbakanı Tusk, Jesse Eisenberg'e Esprili Askerlik Teklifi

Polonya Başbakanı Tusk, vatandaşlık alan Jesse Eisenberg'e esprili şekilde askeri eğitim teklifi yaptı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:10
Polonya Başbakanı Tusk, Jesse Eisenberg'e Esprili Askerlik Teklifi

Polonya Başbakanı Tusk'tan Jesse Eisenberg'e Mizahi Askerlik Teklifi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kısa bir süre önce Polonya vatandaşlığına geçen ABD'li aktör ve yönetmen Jesse Eisenberg'e esprili bir askeri eğitim teklifi sundu. Tusk, Eisenberg'in katıldığı televizyon programında vatandaşlık almasından sadece bir gün sonra "Polonya artık tüm erkeklerin askeri eğitime katılmasını zorunlu kılıyor" haberini gördüğünü ifade ederek mizahi bir yorumda bulundu.

Tusk, askeri eğitimin aslında gönüllülük esasına dayandığını vurgulayarak, "Sevgili Jesse, gerçekten korkacak bir şey yok!" dedi. Başbakan, sosyal medya paylaşımında "Öyleyse Polonya'ya gel! Sana öyle bir eğitim vereceğiz ki, yeni James Bond rolü sizindir!" ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Askeri Eğitim Planları

Polonya hükümeti, Avrupa'daki değişen güvenlik koşullarına karşı her yetişkin erkeğin geniş çaplı askeri eğitim alması için bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu kapsamda, yedek askerleri de kapsayacak şekilde mevcut askeri personel sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor ve 500 bin kişilik bir orduya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

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