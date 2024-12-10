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Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Kışın Başlayabilir

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin bu kış başlayabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:21
Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Kışın Başlayabilir

Polonya Başbakanı Tusk'tan Önemli Açıklama

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış müzakerelerinin bu kış başlayabileceğini belirtti. Hükümet toplantısında bu konuyu gündeme getiren Tusk, durumun ciddiyetine işaret etti.

AB Dönem Başkanlığı ve Müzakereler

Tusk, ülkesinin 1 Ocak 2025 tarihinde Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceği bilgisini hatırlatarak, bu süre zarfında Ukrayna'daki meseleler hakkında siyasi liderlerle çok sayıda toplantı yapmayı planladığını kaydetti.

Tusk, "(Avrupa Birliği'ndeki) dönem başkanlığımız, siyasi manzaranın şeklinin yanı sıra hala soru işaretleri olmasına rağmen belki de bu kış başlayacak müzakereler sırasında durumun nasıl görüneceği konusunda ortak sorumluluğa sahip olacak." açıklamasında bulundu.

Başbakan, Polonya'nın ve AB'nin çabalarının nihai sonucunun Ukrayna'da barış olması umudunu dile getirirken, müzakerelere ilişkin detay vermekle yetindi.

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