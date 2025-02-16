Polonya Başbakanı Tusk'tan AB'ye Kritik Uyarı: Geleceğimiz İçin Eylem Planı Şart

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ve bölge güvenliği konularında acilen bir eylem planı oluşturması gerektiğini vurguladı. Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer AB bu konuda kendi stratejisini geliştirmezse, küresel aktörler geleceğimizi şekillendirmek adına harekete geçecektir" ifadelerine yer verdi.

Tusk, sözlerine devam ederek, "Kaybedecek zaman yok. Bu planın AB'nin çıkarlarına uygun olmasa dahi derhal hazırlanması gerekmektedir" dedi.

Polonya'dan Ortak Orduya Karşı Çıkar

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupa ülkelerine ortak ordu kurma çağrısını değerlendirdi. Sikorski, "Eğer Avrupa ordusu ifadesi, ülkelerin ordularının birleştirilmesi anlamına geliyorsa, bu mümkün değildir. Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesini geliştirmesini savunuyorum" şeklinde konuştu.

AB'nin Ulusal Orduları Güçlendirmesi Gerekiyor

Sikorski, ortak orduya karşı alternatif olarak, AB'nin ulusal orduları güçlendirecek çözümler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

ABD'den Avrupa Üzerine Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile önemli görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'ya yönelik endişelerini dile getirerek, "Avrupa için tehdit, dış aktörlerden değil, içeriden gelen tehditlerdir" dedi.

Vance'ın bu ifadeleri, Almanya ve AB'den tepki aldı. Avrupalı liderler, bu tür eleştirileri reddetti.

Başkan Yardımcısı Vance, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri konularında değerlendirmenin erken olduğunu da sözlerine ekledi.