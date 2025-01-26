Polonya Başbakanı Tusk'tan Elon Musk'a Sert Tepki: AfD'nin Nazi Sözleri Ürkütücü

Polonya Başbakanı Tusk'tan Elon Musk'a Açıklama

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'li milyarder Elon Musk'ın çevrim içi katıldığı aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin seçim kampanyası toplantısında sarf ettiği sözlere dair sert eleştirilerde bulundu. Musk'ın "Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulması" konusundaki ifadeleri, Tusk’a göre tanıdık bir kaygı uyandırdı.

Elon Musk'ın Açıklamaları ve Tusk'ın Tepkisi

Tusk, X platformunda yaptığı paylaşımda, Musk'ın AfD’nin seçim kampanyasında kullandığı "Çocuklar ebeveynlerinin, anneanne ve dedelerinin ve dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu değildir." sözlerine atıfta bulunarak, bu ifadelerin kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti.

Ayrıca, 80. yıl dönümünün Auschwitz-Birkenau toplama kampı'nın Nazilerden kurtuluşu nedeniyle anılacağını hatırlatan Tusk, Musk'ın yorumlarının bu önemli tarihten önce yapıldığını vurguladı.

Nazi Dönemi ve Almanya'nın Tarihiyle Yüzleşmesi

Öte yandan, Polonya'daki önceki hükümetin, Nazi döneminde yaşanan kayıplar için tazminat talep ettiğini hatırlatan Tusk, Almanya'nın savaş sonrası dönemde tarihsel suçlarıyla yüzleşme konusunda önemli adımlar attığını ancak AfD’nin 1945'ten bu yana bu yaklaşıma karşı çıkan ilk parti olduğunu ifade etti.

Musk'ın AfD ile İlişkisi

Musk, Halle kentinde dün düzenlenen AfD seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılarak, Almanların kendi kökenleriyle gurur duyması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, geçmişle yüzleşmenin aşılması gereken bir engel olduğunu ifade etti. Bu tutumu, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı gruplara verdiği destek dolayısıyla eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

Son olarak, Musk'ın X platformu üzerinden AfD'nin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı canlı yayın, Avrupa'daki çeşitli liderler tarafından iç işlerine müdahale olarak değerlendirildi.