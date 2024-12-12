Polonya Başbakanı Tusk: "Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderme Planı Yok"

Ukrayna ile Barış Gücü Tartışmaları

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’ya karşı mücadele eden Ukrayna’ya olası bir ateşkes anlaşması sonrası uluslararası barış gücü gönderileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Tusk, “Şu an için böyle bir plan yok.” dedi.

Varşova Görüşmesi

Tusk, başkent Varşova’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. İki liderin, Ukrayna’ya barış gücü gönderme ihtimalini ele aldıklarını belirten Tusk, konuya dair spekülasyonların sona ermesini istedi.

“Ateşkes ya da barış sağlandıktan sonra herhangi bir ülkeden birliklerin konuşlandırılacağına dair spekülasyonlara son vermek istiyorum.” ifadesini kullanan Tusk, kararların Varşova’da alınacağını vurguladı.

Macron’un Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Tusk’a Ukrayna savunmasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Avrupa’da kalıcı barışın, Avrupa güvenliğinin koşulu olduğunun altını çizen Macron, Fransa ve Polonya’nın Ukrayna konusunda “herhangi bir ülke gibi” davranamayacağını ifade etti.

Macron, “Kiev’in ve Avrupalıların çıkarları dikkate alınarak barış yoluna gidilmesi gerektiğini” belirtti.

ABD ile İşbirliği

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın da Ukrayna konusuna eğileceğini vurgulayan Macron, ABD, Fransa ve Ukrayna’nın Avrupa’nın güvenliği için yakın işbirliği içinde çalıştığını dile getirdi.

Rusya’nın Etkisi ve İklim

Macron, Rusya’nın Moldova ve Gürcistan’daki seçimleri etkileme çabalarına da değinerek, bu konuda mücadelelerini güçlendireceklerini taahhüt etti. Ayrıca Avrupa’nın yapay zeka ve iklim alanında daha hızlı ilerleme kaydetmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu ivmeyi artırmanın tüm Avrupalıların ortak sorumluluğu.” dedi.

Tusk ve Macron’un, olası ateşkes anlaşması sonrası Ukrayna’ya barış gücü gönderme ihtimalini görüşeceği yönündeki haberler ise basında geniş yer bulmuştu.

Macron, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 7 Aralık’ta yapılan görüşmelerde, uluslararası krizlerin önceliği olarak Ukrayna’nın Rusya ile sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtmişti.