Polonya, Belarus Sınırına 4 Metrelik İkinci Bariyer İnşa Ediyor

Yeni bariyerin amacı ve takvimi

Polonya, Belarus sınırında düzensiz göçü engellemek amacıyla yeni bir savunma hattı kurma kararı aldı. Ülkenin doğu sınırına daha önce yapılan bariyerlerin kaçak geçişleri tamamen durduramaması üzerine harekete geçildi.

2022 yazında inşa edilen 186 kilometre uzunluğundaki metal bariyerler, yetkililerin beklentisini karşılamadı. Polonyalı makamlar, 2025 yılı içinde Belarus üzerinden ülkeye bin 428 kaçak giriş tespit edilmesinin ardından ikinci bir baraj hattı kurulmasına karar verdi.

Montajına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan yeni bariyer, 4 metre yüksekliğinde ve tel örgüden oluşacak. Bu yapı, daha önce konulan 5 metre yüksekliğindeki metal bariyerlere paralel olarak konumlandırılacak ve ilk hattı aşmayı başaranları durdurmayı hedefleyecek.

Yetkililer, söz konusu ikinci bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanmasını öngörüyor.

