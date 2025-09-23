Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor

Zapad 2025 tatbikatı sonrası demir yolu geçişleri dahil tüm sınırlarda normalleşme

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, karar Başbakan Donald Tusk tarafından bugünkü kabine toplantısında duyuruldu.

Polonya, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenlediği "Zapad 2025" askeri tatbikatı nedeniyle daha önce kapattığı sınırını 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren yeniden açacağını bildirdi.

Başbakan Tusk, kararın alınmasında Polonyalı taşımacıların ve demir yollarının ekonomik çıkarlarının göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.

Tusk, tatbikatın sona ermesinin tehditleri bütünüyle ortadan kaldırmasa da azalttığını belirterek, "İhtiyaç halinde, gerginlik artarsa ya da komşularımızın saldırgan davranışları olursa tereddüt etmeyeceğiz ve geçişlerin kapatılması yönünde yeniden karar alacağız." ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Polonya sınırları, 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı; karar kapsamında demir yolu geçişleri de kapatılmıştı.