Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ABD'nin Askeri Varlığı İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Duda, ABD'nin Polonya'daki askeri varlığını azaltmayacağına dair güvence aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:36
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ABD'nin Askeri Varlığı İle İlgili Açıklama

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ABD'ye Güvence

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin ülkesindeki askeri varlığını azaltmayacağına yönelik güvence sağladığını duyurdu. Duda, bu açıklamaları ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarıyla paylaştı.

Duda, ABD'li yetkililerin Polonya ve çevresindeki askeri varlıkları azaltma niyetinde olmadıklarını belirttiklerini ifade ederek, "ABD'nin ülkemizdeki varlığını azaltacağına ya da Avrupa'nın bu bölümünün güvenliğine ilişkin sorumluluğu konusunda geri adım atacağına dair endişe bulunmamaktadır," dedi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde değişen öncelikler ışığında halkı "sakin olmaya" çağırdığını aktaran Duda, Ukrayna'daki savaşın "Trump'ın çabaları sayesinde" sona ereceği umudunu taşıdığını da sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 14 Şubat'ta Avrupa'daki müttefiklerine, savunma harcamalarına yatırım yapmaları çağrısında bulunmuş ve "Çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız," demişti.

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