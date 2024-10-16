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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Hükümete Düzensiz Göçmen Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Duda, hükümetin düzensiz göçmenlere sığınma hakkını askıya almasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:30
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Hükümete Düzensiz Göçmen Eleştirisi

Polonya'nın Düzensiz Göçmen Politikası Üzerine Tartışmalar

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetin düzensiz göçmenlere sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını "ölümcül hata" olarak nitelendirerek bu durumu eleştirdi.

Eleştirinin Sebepleri

Duda, parlamentoda yaptığı konuşmada, bu planın muhalif Belaruslular ve Ruslar için güvenli bir limana erişimi engelleyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı, mevcut politikalarla hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı bir durumun meydana geleceğini ifade etti.

Hükümetin Yanıtı

Başbakan Donald Tusk ise Duda'nın eleştirilerine yanıt vererek, hükümetin planının muhaliflerden etkilenmeyeceğini ve bu durumun yalnızca düzensiz göçmenleri kapsadığını belirtti. 10 Ekim'de yapılan açıklamada, Tusk liderliğindeki hükümetin, Polonya'nın doğu sınırlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi önlem aldığını duyurmuştu.

AB’nin Görüşü

Avrupa Birliği, Polonya'nın düzensiz göçmen baskısıyla mücadelesinin Belarus ve Rusya tarafından yürütülen hibrit savaşın bir parçası olduğunu öne sürdü. Polonya'nın bu hamlesi, AB’ye kolay sığınma veya vize kaynağı olmadığına dair önemli bir mesaj taşıdığı iddia ediliyor.

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