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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kuzey Akım Boru Hatları Sökülmeli

Cumhurbaşkanı Duda, Kuzey Akım boru hatlarının Orta Avrupa ülkelerine tehdit oluşturduğunu belirterek, sökülmeleri gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:42
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kuzey Akım Boru Hatları Sökülmeli

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Kuzey Akım Açıklaması

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımak için kullanılan Kuzey Akım boru hatlarının Orta Avrupa ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle, Duda, bu boru hatlarının sökülmesi gerektiğini savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Enerji Güvenliği

BBC'ye konuşan Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde, barış anlaşmasına varılsa bile Rusya'dan doğal gaz akışının yeniden başlamaması gerektiğini ifade etti. Duda, Kuzey Akım'ın enerji, askeri ve ekonomik açıdan Ukrayna, Polonya ve Slovakya gibi ülkelere büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bu durumun, Rusya'nın Avrupa üzerindeki ekonomik hakimiyetini gösterdiğini dile getiren Duda, "Kuzey Akım boru hatlarının sökülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece Almanya gibi ülkeler, ekonomik sorunları için Rusya'ya başvurmak zorunda kalmayacaklar." dedi.

Trump Döneminde Barış Süreci

Cumhurbaşkanı Duda, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki Ukrayna'da barış sağlanma çabalarına da değindi. Kendi geçmişlerine atıfta bulunarak, Ukrayna olmadan barış müzakerelerinin ilerleyemeyeceğini kaydetti. Duda, Rusya'nın Ukrayna'da toprak sahibi olmasına izin verilmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Duda, Rusya'nın savaşı kazanmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, Trump'ın savaş konusunda kilit bir öneme sahip olduğunu savundu.

Kuzey Akım Boru Hatlarına Yönelik Saldırılar

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar sonucu, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden bağlayan boru hatlarında büyük hasar meydana gelmişti. Ayrıca, Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak itibariyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.

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