Polonya'da Düzensiz Göçmenlerin Sığınma Hakkına Protesto

Polonya’da Sığınma Hakkı Protestosu

Polonya’nın başkenti Varşova, Başbakan Donald Tusk’ın düzensiz göçmenlerin sığınma hakkını geçici olarak askıya alma kararına karşı yapılan gösterilere ev sahipliği yaptı.

Protestoya Katılım

Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Tusk’ın aldığı bu kararı sert bir şekilde eleştirdi. Protestoya katılan film yapımcısı Agnieszka Holland, Tusk hükümetinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek derin bir öfke hissettiklerini ifade etti.

Tusk Hükümeti’nin Planı

10 Ekim’de Tusk hükümeti, düzensiz göçmenlere karşı Polonya ve Avrupa Birliği’nin doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan bir planı kabul etti. Avrupa Birliği, sınırdaki düzensiz göçmen baskısının Belarus ve Rusya’nın Avrupa bloğuna karşı yürüttüğü “hibrit savaşının” bir parçası olduğunu savunuyor.

Mesaj ve Etkileri

Polonya’nın bu planının, ülkenin Avrupa Birliği’ne kolay sığınma veya vize kaynağı olmadığına dair bir mesaj verdiği belirtiliyor. Bu durum, Polonya’nın göç politikaları üzerine yeni tartışmaların başlamasına yol açtı.