Polonya'da Radyo Kanalı Yapay Zeka Deneyine Veda Etti

Polonya'da Radyo Kanalından Şaşırtan Karar

Polonya'nın Krakow kentinde bulunan OFF Radio Krakow, yapay zeka ile oluşturulmuş sunucularla yayına devam etme planına son verdi. Radyo kanalı, bir süre önce bünyesindeki gazetecileri işten çıkartarak bu yeni teknolojiyi denemeye başlamıştı. Ancak gelen tepkiler, bu deneyin geri alınmasına sebep oldu.

Yapay Zeka Deneyinin Ardındaki Amaç

Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit, yaptığı açıklamada, bu denemeyle yapay zeka konusunu daha geniş bir kitleyle tartışma amacı güttüklerini belirtti. Deneyin üç ay sürmesini planladıklarını kaydeden Pulit, mevcut koşullarda bu durumu sürdürebilmek için bir neden göremediklerini ifade etti.

Tepkiler ve İmza Kampanyası

OFF Radio Krakow'un yapay zeka ile yayına devam kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Daha önce radyo kanalı için sunuculuk yapan Mateusz Demski, projeye karşı bir imza kampanyası başlatarak 23 binden fazla kişinin desteğini topladı. Kanaldan gelen geri adımla birlikte, yapay zeka ile sunuculuk denemesi son bulmuş oldu.