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Polonya'daki Kömür Ocağındaki Patlamada Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Polonya'daki kömür ocağındaki patlamada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:06
Polonya'daki Kömür Ocağındaki Patlamada Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Polonya'da Kömür Ocağındaki Travmatik Olay

Polonya'nın güneyindeki bir kömür ocağında 22 Ocak'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yetkililer, yerin 850 metre altında metan gazının sıkışması sonucu gerçekleşen bu üzücü olayda, yaralanan 16 maden işçisinden birinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Patlama ve Sonrası

Ölü sayısının artışı üzerine yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Daha önce, aynı olayda hastaneye kaldırılan 16 maden işçisinden birinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlardan 9'unun vücudunda ağır yanıklar oluştuğu belirtilmişti.

Bu trajik olay, maden işçilerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi ve Polonya maden endüstrisindeki risklerin gözden geçirilmesi gerektiği sinyalini verdi.

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