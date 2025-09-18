Polonya'dan İsrail'in Gazze Kara Saldırısına 'Derin Endişe'

Polonya, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırılarını yetersiz gerekçe ve kabul edilemez insani sonuçlar nedeniyle 'derin endişe'yle karşıladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:27
Polonya'dan İsrail'in Gazze Kara Saldırısına 'Derin Endişe'

Polonya'dan İsrail'in Gazze Kara Saldırısına 'Derin Endişe'

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı kara saldırılarının bölgedeki sivil halk için kabul edilemez insani sonuçlar doğurmasından ve operasyonun askeri açıdan yeterli gerekçesinin olmamasından 'derin endişe' duyduklarını açıkladı.

Polonya'dan net çağrı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’i bir kez daha, sivil nüfusun tam korunmasını sağlamaya ve insani yardım teslimatlarını derhal artırmaya çağırıyoruz. ifadelerine yer verildi.

BM raporu ve talepler

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun paylaştığı, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı ve bunun sorumluluğunu taşıdığını belirten raporun bulgularını en derin endişeyle not ettiklerine dikkat çekildi. Metinde ayrıca Hamas’ın tüm esirleri serbest bırakması ile kalıcı ateşkesin sağlanmasının talep edildiği vurgulandı.

İsrail'in operasyon detayları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Açıklamada, kara saldırılarına iki tümenin katıldığı ve üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirdiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
3
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
4
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
5
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
6
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)