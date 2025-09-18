Polonya'dan İsrail'in Gazze Kara Saldırısına 'Derin Endişe'

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı kara saldırılarının bölgedeki sivil halk için kabul edilemez insani sonuçlar doğurmasından ve operasyonun askeri açıdan yeterli gerekçesinin olmamasından 'derin endişe' duyduklarını açıkladı.

Polonya'dan net çağrı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’i bir kez daha, sivil nüfusun tam korunmasını sağlamaya ve insani yardım teslimatlarını derhal artırmaya çağırıyoruz. ifadelerine yer verildi.

BM raporu ve talepler

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun paylaştığı, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı ve bunun sorumluluğunu taşıdığını belirten raporun bulgularını en derin endişeyle not ettiklerine dikkat çekildi. Metinde ayrıca Hamas’ın tüm esirleri serbest bırakması ile kalıcı ateşkesin sağlanmasının talep edildiği vurgulandı.

İsrail'in operasyon detayları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Açıklamada, kara saldırılarına iki tümenin katıldığı ve üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirdiği kaydedildi.