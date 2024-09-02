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Polonya'dan Rus Füzelerine Müdahale Çağrısı

Polonya, Rus füzelerini vurma hakkını anayasal zorunluluk olarak görüyor, Dışişleri Bakanı Sikorski NATO'nun bu durumu yeterli görmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:31
Polonya'dan Rus Füzelerine Müdahale Çağrısı

Polonya, Rus Füzelerine Müdahale Hakkını Savunuyor

Polonya, ulusal güvenliği adına Ukrayna üzerinde bulunan Rus füzelerine karşı harekete geçme hakkını "anayasal bir yükümlülük" olarak nitelendiriyor. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hava Sahasının Korunması Öncelikli

Sikorski, Rus füzelerinin Polonya hava sahasına girmeden önce etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. NATO'nun bu duruma itiraz etmesine rağmen, hava sahasının korunmasının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Sikorski, "NATO üyeliği, kendi hava sahamızı koruma sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz," şeklinde konuştu.

Meşru Müdafaa Olarak Değerlendiriyor

Bakan Sikorski, ayrıca Ukrayna üzerindeki Rus füzelerine müdahalenin meşru müdafaa kapsamına girdiğini söyleyerek, bunu ulusal güvenlik açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olarak tanımladı.

İHA Saldırıları ve Hava Sahası İhlalleri

Polonya, son zamanlarda Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde insansız hava araçları ile saldırılar düzenlediğini ve bu esnada hava sahasına "tanımlanamayan ve uçan bir nesne" girişi olduğunu bildirmişti.

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