Polonya'dan Sırbistan'a AB Desteği

Polonya'dan Sırbistan'a Destek

Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek verdiğini belirtti. Tusk, AB'nin Sırbistan ve bölge ülkeleri olmadan tamamlanamayacağını ifade etti.

Sırbistan'da Önemli Temaslar

Resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Belgrad'a gelen Tusk, burada Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir basın toplantısı düzenledi. Ekonomi alanında Sırbistan'ın kaydettiği ilerlemeyi tebrik eden Tusk, Polonya'nın Sırbistan ile olan ikili ilişkilerine verdikleri önemi vurguladı.

AB'nin Genişleme Politikasına Vurgu

Tusk, "AB'nin genişlemesi Sırbistan'ı da kapsamalı. Zira Sırbistan ve bölge ülkeleri olmadan AB tam olamaz. Üyelik sürecinin zorluğunu biliyorum. Polonya, bugün AB'nin önemli liderlerinden biridir. Bu bağlamda, Sırbistan ve Batı Balkanlar'ın üyelik sürecine tam destek vereceğiz." dedi.

İşbirliği ve Yatırımlar

Vucic ise Sırbistan'ın Polonya'nın deneyimlerinden yararlanmak istediğini dile getirerek, Tusk ile güncel meseleler, yatırım ve ekonomi gibi konuları görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Daha önce, Vucic, Tusk ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Belgrad'da bir akşam yemeği düzenledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.