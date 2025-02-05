Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı: 'Filistinliler Olmadan Filistin Hakkında Karar Verilemez'

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Trump'a Tepki

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı sert bir üslupla değerlendirmelerde bulundu. Szejna, "Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze'deki Planı

Polonya'da yayın yapan RMF FM radyosuna konuşan Szejna, Trump’ın Gazze’deki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelere sürülmesi çağrısına yönelik olarak düşüncelerini paylaştı. Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" fikriyle ilgili olarak, Szejna, "Polonya'nın duruşu bu yönde" diyerek, iki devletli çözümü uzun zamandır desteklediklerini belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze’deki durumu ve ABD'nin bu bölgedeki sorumluluklarını açıklamıştı. Gazze’nin büyük bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, oradaki Filistinlilerin komşu Arap ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu.

ABD Başkanı, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağız." diyerek dikkat çekmişti.