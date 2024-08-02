Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Seyahat Uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle vatandaşlarını İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Açıklama ve Sebepler

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde artan güvenlik sorunları nedeniyle seyahatin riske girebileceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Güvenlik durumundaki belirsizlik, bu ülkelerden ayrılmanın zorlaşacağına dair endişelerimizi arttırıyor." ifadesine yer verildi.

Uçuş İptalleri ve Diğer Gelişmeler

Polonya'nın resmi haber ajansı PAP tarafından yayınlanan bilgilere göre, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, güvenlik nedeniyle 3-4 Ağustos tarihlerinde Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal etti.

Bu gelişmeler ışığında, Polonya vatandaşlarının bu ülkelere seyahat planlarını gözden geçirmeleri önerilmektedir.