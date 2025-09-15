Polonya Google'a çağrı: Gazze'de 'kıtlık yok' iddiası içeren İsrail reklamları kaldırılmalı

Polonya, YouTube'da yayımlanan ve Gazze Şeridi'nde kıtlık olmadığını öne süren İsrail sponsorlu reklamların soruşturulup kaldırılması için Google'a çağrı yaptı. Talep, ülkenin kamu yayıncısı TVP World tarafından gündeme taşındı.

Google ise gelen talepleri reddederek söz konusu içeriklerin şirketin politika ve değerleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.

Tartışmalı reklam kampanyası

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Varşova Büyükelçiliği tarafından ağustos ayından itibaren yayımlanan videolar ve reklam içerikleri çevrim içi dolaşıma girdi. İçeriklerde Birleşmiş Milletler'in Gazze'de gıda dağıtmayı reddettiği iddia edildi; bir videoda insani yardım yüklü hareketsiz kamyonlar gösterilerek, “Bu BM’nin kasıtlı sabotajıdır.” ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki kıtlıkla ilgili toplam sekiz video İsrail’in Varşova Büyükelçiliği'nin YouTube kanalına yüklendi. İki hafta önce yüklenen bir videoda sebze ve meyveyle dolup taşan bir pazar gösterildi ve bu video 1,6 milyon izlenmeye ulaştı. Videoların toplam görüntülenme sayısı ise yaklaşık 9 milyon olarak açıklandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmeler üzerine 8 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.