Polonya Hava Sahasına Girmeyen Tanımlanamayan Nesne Yüksek Gerilim Yarattı

Polonya'nın Uçuş Güvenliği Tehdidi

Polonya hava sahasına, Ukrayna tarafından kaynaklanan tanımlanamayan bir uçan nesne girdiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, Polonya'nın hava haritalarındaki güvenliği endişelendirdi.

Radarlardan Kaybolma Süreci

Polska Radio tarafından yayımlanan habere göre, Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanı General Maciej Klisz, Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, "Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik İHA'larla düzenlediği saldırılara ilişkin elde edilen bilgiler ışığında, hava sahasına bu tanımlanamayan cismin girdiğini belirttik" dedi.

General Klisz, söz konusu cismin en az üç radar istasyonu tarafından tespit edildiğini ve yönetim altında tutulduğunu ifade etti. "Cismi vurmak için her an hazırız" diyen Klisz, cisim, Polonya üzerinde 25 kilometre boyunca uçtuktan sonra radardan kaybolduğunu vurguladı.

Arama Operasyonu Başlatıldı

Klisz, bu nesnenin bir İHA olabileceğini düşündüklerini hatırlatarak, cisim için bir arama operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bu gelişme, ülkede havacılık güvenliğine yönelik tepkileri artırdı.

Ukrayna'daki Saldırılar ve Sonuçları

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği saldırılarda 100'den fazla füze ve 100'e yakın İHA kullandığını açıkladı. Zelenskiy, bu saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendirdi.

Saldırılarda, sivil altyapının, özellikle enerji sisteminin ağır hasar gördüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Maalesef ölenler var. Onların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılar için gerekli yardımlar sağlanıyor" ifadesinde bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef alması sonucu bugün 15 bölge etkilendi" şeklinde bilgi vererek durumu kaygıyla takip ettiklerini belirtti.